170-metrowy gigant w centrum Warszawy! Znamy szczegóły budowy nowego wieżowca

Roma Tower − długa historia warszawskiego wieżowca

Planowany od wielu lat obiekt ma powstać tuż obok Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary. Działka należy do spółki celowej, a projekt realizowany jest wspólnie przez BBI Development, Liebrecht & wooD oraz kościelną Fundację Pro Bonum. Jak przypomina architektura.muratorplus.pl, umowę o wspólnej realizacji Roma Tower podpisano już w 2011 roku, jednak inwestycja przez lata napotykała liczne przeszkody formalne i społeczne.

Pozwolenie na budowę Roma Tower

Przełom nastąpił w październiku 2024 roku, gdy deweloper i Fundacja Pro Bonum porozumieli się w sprawie budowy nowego domu parafialnego dla parafii św. Barbary.

− Opisane powyżej czynności stanowią kolejny, pozytywny krok w realizacji projektu Roma Tower − informowała wówczas firma BBI Development w komunikacie cytowanym przez muratorplus.pl.

5 listopada 2025 roku miasto wydało pozwolenie na budowę, a 4 lutego 2026 roku inwestor potwierdził, że dokument jest już ostateczny. Roma Tower ma liczyć 48 kondygnacji i około 170 metrów wysokości. Wbrew pierwotnym planom nie będzie to biurowiec, lecz budynek mieszkalny. Jak podkreśla architektura.muratorplus.pl, zmieniła się także koncepcja funkcjonalna całego obiektu.

Jak będzie wyglądać Roma Tower? Zmiana koncepcji

Wieża stanie w miejscu dzisiejszego parkingu i będzie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2017 roku. Projekt przygotował architekt Jacek Świderski. Zaplanowano sześciopoziomowy garaż podziemny oraz dodatkowe miejsca parkingowe na kondygnacjach nadziemnych. Od strony skrzyżowania Emilii Plater i Nowogrodzkiej przewidziano niższe skrzydło z podcieniami i tarasem.

Kontrowersje wokół Roma Tower

Roma Tower od początku budziła ogromne emocje. Mieszkańcy i urbaniści obawiali się m.in. zacienienia lokali oraz zwiększonego ruchu samochodowego. Do tych zarzutów odniósł się inwestor.

− Roma Tower została zaprojektowana w taki sposób, aby nie zacieniać lokali mieszkalnych – jedynie sześć lokali zostanie zacienionych − informuje Piotr Artymowski, CEO Art Media Solutions, cytowany przez architektura.muratorplus.pl.

Choć pozwolenie na budowę jest już prawomocne, emocje wokół inwestycji nie słabną. Jedno jest pewne, Roma Tower znów wróciła do gry i może w najbliższych latach na dobre zmienić panoramę centrum Warszawy.

