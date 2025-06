Nowy wieżowiec w Warszawie gotowy. Jest imponująco wysoki! Wiemy, co się w nim znajdzie

The Bridge w Warszawie: Koniec budowy! Co nowego w gigantycznym biurowcu?

Po wielu miesiącach intensywnych prac, The Bridge wreszcie został otwarty. Ten 40-piętrowy biurowiec, zlokalizowany w samym sercu warszawskiej Woli, to prawdziwy symbol nowoczesności i innowacji. Co nowego czeka na najemców i odwiedzających?

Monumentalne lobby i unikatowa architektura

Uwagę zwraca monumentalny hol główny, który łączy The Bridge z zabytkowym budynkiem Bellony. Jego wysokość dochodzi do 18 metrów, a wnętrze zdobią szlachetne materiały – drewno, szary marmur i beton barwiony w masie. Projekt The Bridge to dzieło holenderskiej pracowni architektonicznej UNStudio we współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt. Biurowiec oferuje najemcom 47 tys. m² powierzchni biurowej oraz 280 miejsc w garażu podziemnym, a na 40. piętrze czeka taras widokowy z zapierającym dech w piersiach widokiem na Warszawę.

Budowa The Bridge była prawdziwym wyzwaniem logistycznym i inżynieryjnym. Zróżnicowanie kondygnacji wymagało wyjątkowej precyzji w trakcie robót budowlanych, a tempo prac było imponujące – jedną kondygnację budowano zaledwie w 4–5 dni! Prace toczyły się w trybie 24-godzinnym, a każdego dnia na budowie pracowało ponad 600 osób.

The Bridge to nie tylko nowoczesny wieżowiec, ale także połączenie historii z nowoczesnością. Inwestycja obejmuje remont zabytkowego biurowca Bellony, który zyskał nowe życie dzięki połączeniu z The Bridge przeszklonym lobby. W budynku Bellony, który pierwotnie był siedzibą wydawnictwa, znajdą się funkcje biurowo-usługowe.

Choć proces wyboru najemców jeszcze się nie zakończył, wiadomo, że połowę wieżowca wynajmie Bank Santander. Najemcy wprowadzą się do biurowca w drugiej połowie 2025 roku.

Na najemców The Bridge czeka mnóstwo udogodnień, w tym nowoczesne, szybkie windy, taras widokowy, garaż podziemny oraz strefa dla rowerzystów. Biurowiec zapewnia pomieszczenia biurowe w wysokim standardzie w znakomicie skomunikowanej okolicy – tuż obok autobusów, tramwajów i metra.

Po zakończeniu budowy The Bridge plac Europejski powróci w nowej odsłonie. Firma Ghelamco zapewnia, że zieleni tu nie zabraknie, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się odnowioną przestrzenią miejską.

Równocześnie z budową The Bridge firma Ghelamco remontuje kamienicę przy ul. Grzybowskiej 73. W środku najprawdopodobniej znajdą się mieszkania na sprzedaż z wyższej półki.

