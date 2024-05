Najwyższy budowany obecnie wieżowiec w Polsce. Nowy gigant The Bridge ma już 174 metry wysokości

Panorama Warszawy znów się zmieniła. The Bridge powstaje na Woli, w samym sercu biznesowego centrum Warszawy. Za budowę nowego biurowca odpowiada firma Ghelamco. - The Bridge będzie jednym z najbardziej spektakularnych obiektów w naszym portfolio. Łączy w sobie wszystkie najistotniejsze dla nas aspekty z zakresu ESG, takie jak niskoemisyjność, energooszczędność oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii służących zdrowiu i komfortowi pracy. Mam nadzieję, że dzięki wyróżniającej się architekturze spod kreski holenderskich i polskich architektów, wieżowiec będzie wartościowym uzupełnieniem panoramy Warszawy i zostanie równie ciepło przyjęty przez jej mieszkańców jak nasze wcześniejsze projekty – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

The Bridge ma być neutralny energetycznie i zasilany w 100% czystą energią pochodzącą m.in. z farm fotowoltaicznych. Ma być do tego energooszczędny. Na 40 piętrze wieżowca znajdzie się podniebny taras do wyłącznego użytku najemcy. Budynek wyposażony będzie w około 280 miejsc parkingowych, w tym z ładowarkami do samochodów elektrycznych, a także specjalny parking dla jednośladów elektrycznych z punktami do ładowania. Rowerzyści dostaną do użytku prawie 150 miejsc rowerowych oraz szatnie z natryskami.

