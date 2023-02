Weszli na sam czubek iglicy Varso Tower! Nagranie mrozi krew w żyłach

Wspięli się na szczyt Varso Tower

Od samego patrzenia można dostać lęku wysokości! Aż ciarki przechodzą po plecach. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym dwóch mężczyzn znajduje się na samym szczycie iglicy Varso Tower! Wzbudzające duże zainteresowanie nagranie udostępnił na TikToku alpinista Michael Frycz.

Jak się okazuje, śmiałkowi mieli ważne zadanie do wykonania na wysokości 310 metrów. Musieli… wymienić żarówkę!

"Wymiana żarówki na najwyższym wieżowcu w Unii Europejskiej, jesteśmy w zabezpieczeniach" - napisał w filmie Michael Frycz.

Po co żarówki w iglicach wieżowców?

Takie sytuacje zdarzają się nie tylko w Warszawie. Wieżowce na całym świecie mają na szczycie migające światło. Co ważne, żarówki muszą być montowane na możliwie najwyższym punkcie budynku tak, by światło było widoczne z dużej odległości. Ma to zmniejszyć ryzyko wypadków samolotów czy śmigłowców nocą, czy we mgle. Czasami jednak pojawiają się usterki. Wtedy właśnie do akcji wkraczają wyspecjalizowani alpiniści.

Cóż, trzeba przyznać, że wymiana TAKIEJ żarówki jak np. ta na szczycie iglicy Varso Tower, wymaga zdecydowanie większych kompetencji niż tych nabytych podczas rutynowych prac w zaciszu domowym. To zadanie dla osób o stalowych nerwach!