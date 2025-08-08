18-latek podejrzany o współpracę z prorosyjską grupą cyberprzestępczą. Sprawa się przedłuży

Międzynarodowa operacja "Eastwood" demaskuje cyberprzestępców

Płocka Prokuratura Okręgowa podkreśla, że prowadzone przez nią śledztwo jest jedynym w Polsce elementem wspólnej międzynarodowej operacji pod kryptonimem „Eastwood”, koordynowanej przez Europol. Celem operacji jest uderzenie w grupę NoName057(16), która od dłuższego czasu sieje spustoszenie w cyberprzestrzeni. W operacji "Eastwood" wzięły udział organy ścigania z wielu krajów, w tym:

Polski

Czech

Francji

Finlandii

Niderlandów

Niemiec

Litwy

Hiszpanii

Szwecji

Szwajcarii

Włoch

USA

Dodatkowo, operację wspierały Eurojust i Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, a także kraje takie jak:

Belgia

Kanada

Estonia

Dania

Łotwa

Rumunia

Ukraina

Jak informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, operacja "Eastwood" prowadzona była od 14 do 17 lipca i "doprowadziła do zakłócenia infrastruktury ataku składającej się z ponad stu systemów komputerowych na całym świecie, podczas gdy znaczna część centralnej infrastruktury serwerowej grupy została wyłączona".

Zatrzymanie 18-latka

W ramach postępowania płockiej Prokuratury Okręgowej, 15 lipca tego roku, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z zarządu w Radomiu zatrzymali w woj. dolnośląskim 18-latka. Jego działania były ściśle skoordynowane z prorosyjską grupą cyberprzestępczą NoName057(16).

Jak poinformował Marcin Bagiński, zastępca płockiego prokuratora okręgowego, „śledztwo w tej sprawie, wszczęte jeszcze w lutym tego roku, zostało przedłużone do 20 listopada”. Bagiński zaznaczył również, że choć 18-latek jest jedyną osobą objętą tym postępowaniem, „sprawa jest rozwojowa”.

Zarzuty dla hakera. Co mu grozi?

Podejrzanemu 18-latkowi śledczy przedstawili pięć zarzutów, które dotyczą:

Usiłowania zakłócania automatycznego przetwarzania danych informatycznych.

Zakłócania automatycznego przetwarzania danych informatycznych.

Gromadzenia danych informatycznych.

Pozyskiwania oprogramowania służącego do popełniania tych przestępstw.

Po zatrzymaniu został on oddany pod dozór policji. Prokurator Bagiński wyjaśnił, że „18-latek to osoba, której zainteresowania związane są z informatyką. Stanowił on ogniwo umożliwiające wpływanie na automatyczne przetwarzanie danych teleinformatycznych”. Działalność podejrzanego, według dotychczasowych ustaleń śledztwa, trwała od stycznia do maja 2024 roku i dotyczyła „różnych instytucji bądź podmiotów gospodarczych”.

W trakcie przesłuchania podejrzany odniósł się do zarzutów, nie zaprzeczając dotychczasowym ustaleniom. Złożył również wyjaśnienia, które będą weryfikowane na dalszym etapie śledztwa.

Rola 18-latka w grupie NoName057(16)

Według płockiej Prokuratury Okręgowej, 18-latek „był aktywnym członkiem” prorosyjskiej grupy cyberprzestępczej na komunikatorze Telegram i „brał czynny udział w atakach m.in. na strony zakładów komunikacji miejskich, sklepu internetowego i oficjalnych domen organów państwowych”.

Ataki te były przeprowadzane jako ataki typu DDoS (Distributed Denial of Service). Jak przekazali śledczy w komunikacie: „Podczas ataków typu DDoS – Distributed Denial of Service strony internetowe lub usługi online były zalewane ruchem sieciowym w celu ich przeciążenia i uczynienia niedostępnymi”.

Prokurator Bagiński, dopytywany o szczegóły działalności 18-latka, podkreślił, że ze względu na charakter śledztwa nie może ich ujawnić. Wyjaśnił jedynie, że postępowanie zostało wszczęte w Płocku, ponieważ jeden z pokrzywdzonych podmiotów prowadzi działalność na terenie podległym właściwości tej jednostce.

Międzynarodowe powiązania?

Prokurator Bagiński przyznał, że w ramach śledztwa płockiej Prokuratury Okręgowej „miały i mają miejsce czynności wykonywane w ramach międzynarodowej pomocy prawnej”.

Pytany, czy podejrzany 18-latek miał kontakt z innymi grupami cyberprzestępczymi lub z rosyjskimi służbami specjalnymi, prokurator Bagiński zastrzegł, powołując się na dobro postępowania, iż nie może odnieść się do tych kwestii.