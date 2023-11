19-letnia Natalia nie żyje. Wyszła cało z dachowania, gdy wzywała pomoc potrąciło ją inne auto

Tragiczny wypadek pod Wołominem. Nie żyje młoda kobieta

O niezwykle tragicznym w skutkach wypadku pisaliśmy w sobotę (25 listopada). Tego dnia w godzinach porannych na łuki drogi w miejscowości Zabraniec doszło do wstrząsającego splotu nieszczęśliwych zdarzeń. Najpierw z drogi wypadła osobowa mazda, za kierownicą której siedziała młoda kobieta. Ze zdarzenia kierująca wyszła cało, jednak gdy opuściła pojazd by wezwać pomoc, została potrącona przez toyotę, która również dachowała. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na ratunek kobiecie ruszył kierowca toyoty, który reanimował ją aż do przyjazdu służb. Kobieta w ciężkim stanie została zabrana do szpitala. Niestety, lekarze przegrali walkę o jej życie. Zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Jak przekazała nam Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji, w sprawie będzie prowadzone śledztwo. Kierowca toyoty na miejscu był przebadany na obecność alkoholu, był trzeźwy. Pobrana została od niego również krew do dalszych badań.

19-letnia Natalia zginęła w wypadku

Jak się okazało, ofiarą tragicznego wypadku była 19-letnia Natalia z Wołomina. O jej śmierci łamiących serce słowach zawiadomiło I LO PUL w Wołominie, którego młoda kobieta była absolwentką. "Całej Naszej społeczności dzisiaj Pękły Serca 💔 Natalia dopiero co widzieliśmy się na Maturze, dopiero rozpoczynałaś swoje marzenia na studiach...... Z Przykrością informujemy że w dniu dzisiejszym odeszła od nas Nasza Absolwentka Natalia (...) 🥺💔 Jest nam Wszystkim bardzo ciężko. Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny" - przekazała szkoła w mediach społecznościowych.

Pogrążony w żałobie jest również Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, na którym Natalia w październiku rozpoczęła swoją przygodę ze studiami. "Z najgłębszym żalem i smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Natalii (...), Naszej studentki, koleżanki i sportsmenki. Zdarzenie drogowe, w wyniku którego na skutek splotu dramatycznych okoliczności Natalia w stanie ciężkim trafiła do szpitala zakończyło się najtragiczniej. Śp. Natalia (...) była studentką 1 roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Obrona Powszechna studiów licencjackich. Społeczność akademicka Akademia Sztuki Wojennej a w sposób szczególny Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej składa kondolencje rodzinie i najbliższym, jednocząc się w żalu i smutku" - poinformowała uczelnia w mediach społecznościowych.