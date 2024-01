Płock. Nie żyje 6-letni Tymuś, który zmagał się z nowotworem

Piątek, 12 stycznia, to bardzo smutny dzień dla mieszkańców Płocka, bo w godzinach porannych zmarł 6-letni Tymuś. Jak informuje portalplock.pl, w lipcu 2023 r. zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy tkanki łącznej. Po zebraniu pieniędzy na leczenie, które wpłaciło wielu mieszkańców miasta, 6-latek wyjechał razem z rodzicami do Barcelony - w klinice Sant Joan de Deu lekarze usunęli większą część guza rabdoidalnego, ale doszło do przerzutów choroby na inne narządy. Od grudnia jego stan sukcesywnie się pogarszał, a w piątek nadeszły ostatecznie smutne wieści.

- Nie tak miało być, nie o taki finał walczyliśmy... Dziś, 12 stycznia, o godzinie 12.47 odszedł nasz ukochany Tymuś. Został powołany do Anielskiej Reprezentacji, by grać na anielskich boiskach... Rodzice jak i cała rodzina, pogrążeni są w bólu. Zwracamy się do Was, drodzy Kibice, z prośbą o szansę przeżycia tej tragedii w spokoju. Prosimy, nie piszcie prywatnych kondolencji do rodziny – to w tym momencie zbyt bolesne... Prosimy o modlitwę za Tymusia. Rodzicom, rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia - czytamy na portalu Siepomaga.pl.