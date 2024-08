6-letnia dziewczynka znaleziona w oknie życia! Szok w Warszawie

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Siostry zakonne nieustannie pełnią dyżury przy oknie życia zlokalizowanym w samym centrum Warszawy przy ul. Hożej 53. W czwartek późnym wieczorem (29 sierpnia) rozległ się dzwonek. W okienku znaleziono małą dziewczynkę.

Siostry franciszkanki Rodziny Maryi potwierdziły nam, że faktycznie takie zdarzenie miało miejsce. Zgodnie z procedurami wezwały na miejsce karetkę pogotowia i policję. − Została znaleziona w nim dziewczynka w wieku 6 lat. Sprawa została już wyjaśniona, rodzice dziecka zostali odnalezieni. Nie możemy jednak udzielać więcej informacji w tym temacie − usłyszeliśmy, w krótkiej rozmowie. Jak ustaliliśmy, dziecko było zdrowe, lecz bardzo zmęczone. Siostry położyły je spać w wolnym pokoju i otoczyły opieką.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się również ze śródmiejską policją. Policjanci byli na miejscu zdarzenia, prowadzili swoje czynności. – Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczej. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj o jej losie zadecyduje sąd rodzinny. Po krótkim czasie dotarliśmy również do kobiety i mężczyzny, rodziców 6-latki. Zostali wylegitymowani. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności, jest to kara dotycząca niealimentacji – przekazał "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Pacyniak.

Okno życia przy Hożej istnieje od ponad 15 lat. Poświęcił je 6 grudnia 2008 roku abp Kazimierz Nycz. Było to wówczas drugie w kraju takie miejsce. Siostry ze zgromadzenia sióstr franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie pełnią nieustanny dyżur w tym miejscu. Raz w miesiącu w swojej kaplicy zakonnej szczególnie modlą się za znalezione przez nie dzieci w oknie życia, ich rodziców biologicznych i adopcyjnych.

