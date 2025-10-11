61-latek nie miał odblasków i zginął pod kołami busa. Śledczy sprawdzają, czy został potrącony dwukrotnie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-11 12:45

W piątek wieczorem (10 października) na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Chrzczany w powiecie sochaczewskim doszło do tragicznego wypadku. 61-letni mieszkaniec gminy Kampinos zginął na miejscu po potrąceniu przez busa marki mercedes. Policja sprawdza, czy w zdarzeniu uczestniczył również drugi pojazd, osobowa Toyota Yaris.

Pieszy zginął na miejscu. Tragedia na drodze krajowej nr 92

Do wypadku doszło przed godziną 19 na nieoświetlonym odcinku drogi krajowej nr 92 w Chrzczanach, poza obszarem zabudowanym. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 61-letni pieszy wszedł na jezdnię w miejscu niewyznaczonym i został potrącony przez busa marki mercedes, którym kierował 27-letni mężczyzna. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mieszkaniec gminy Kampinos zginął na miejscu.

Policja sprawdza teraz również, czy w zdarzeniu brał udział drugi pojazd – Toyota Yaris kierowana przez 43-letnią kobietę. Śledczy ustalają, czy auto mogło również najechać na pieszego po jego potrąceniu. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania.

Pieszy nie miał na sobie żadnych elementów odblaskowych, mimo że poruszał się po zmroku poza terenem zabudowanym.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali funkcjonariusze oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Przez kilka godzin trwały czynności procesowe i oględziny miejsca tragedii.

Droga krajowa nr 92 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy przez Topołową, Trakt św. Jana Pawła II i Aleksandrów. Utrudnienia w ruchu trwały do późnych godzin wieczornych.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie. Biegli przeanalizują zapis z ewentualnych kamer, uszkodzenia pojazdów i ślady na miejscu zdarzenia. Ostateczne ustalenia mają odpowiedzieć na pytanie, czy 61-latek został potrącony przez jeden, czy przez oba samochody oraz w jakiej kolejności doszło do kontaktu z pojazdami.

W sobotę (11 października) droga jest już przejezdna, jednak mieszkańcy wciąż komentują tragedię, która nimi wstrząsnęła.

Źródło: Miejski Reporter

Śmiertelne potrącenie człowieka na prostej drodze. Nie miał szans
10 zdjęć
Super Express Google News
Śmiertelny wypadek w metrze. Stacje w centrum Warszawy zamknięte
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki