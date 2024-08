76-latka zniszczyła Pomnik Ofiar Rzezi Woli. Oto, co powiedziała na przesłuchaniu

Warszawa. Pomnik został zniszczony

W poniedziałek, 5 sierpnia, w 80. rocznicę rzezi Woli ktoś zniszczył tablicę upamiętniającą ofiary masowych egzekucji. Pomnik został oblany brązową cieczą, jak później ustalono - była to kawa. - A oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie Rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba! - pisał burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski. Policjanci prędko zabezpieczyli monitoring i zatrzymali 76-letnią mieszkankę dzielnicy.

Wanda Traczyk-Stawska w 79. rocznicę rzezi Woli mówi o przyjaźni do Niemców

Usłyszała zarzuty

Kobieta usłyszała zarzuty z art. 261 kk. tj. znieważenia pomnika, za co grozi jej kara grzywny albo ograniczenia wolności. Decyzją prokuratury podejrzana została objęta policyjnym dozorem.

Dlaczego oblała pomnik? Co nią kierowało? Niestety, wszystko wskazuje na to, że nie poznamy odpowiedzi na to pytanie, ponieważ 76-latka w trakcie przesłuchania nie umiała powiedzieć, dlaczego zdecydowała się zniszczyć pomnik.