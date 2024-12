82-latek wjechał na czerwonym prosto pod tira! Wstrząsające nagranie

Wypadek zdarzył się w miejscowości Baniocha (pow. piaseczyński). W połowie listopada policja w Piasecznie otrzymała pilne zgłoszenie. Wynikało z niego, że fiat cinquecento wjechał prosto pod pędzącego tira. – 82-latek siedzący za kierownicą fiata cinquecento zlekceważył czerwone światło nadawane na sygnalizatorze i wjechał wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Siła uderzenia była na tyle duża, że osobowe auto zostało poważnie uszkodzone – przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Starszy mężczyzna może mówić o prawdziwym cudzie. Wyszedł z wypadku jedynie poobijany! Jednak policja apeluje do rodzin, w których seniorzy wsiadają za kierownicę. – Wiek i zmieniająca się kondycja psychofizyczna mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów. Jeśli masz w rodzinie starszą osobę, która wsiada za kierownicę, zwróć uwagę, czy jest w stanie bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Regularne badania, szczera rozmowa, a czasem decyzja o zrezygnowaniu z prowadzenia auta mogą uratować życie.

Zdarzenie w Baniosze to przestroga dla wszystkich kierujących. Czerwone światło nie jest sugestią – to bezwzględny nakaz zatrzymania się. Każdy, kto wsiada za kierownicę, bierze na siebie odpowiedzialność za życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy: czasami wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, której można było uniknąć – wyjaśnia st. asp. Gąsowska.