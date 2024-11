Ogromny pożar na S7 i DK62! Kilka aut doszczętnie spłonęło. "Te wybuchy i ogień, nie do opisania" [ZDJĘCIA]

Józefosław. Osobówką wjechali pod tira. Tragiczna wiadomość

Było jeszcze ciemno, gdy na ul. Geodetów w Józefosławiu rozległ się głośny huk. Chwilę wcześniej kierowca osobowego audi nagle stracił panowanie nad samochodem. Przeciwnym pasem jechała wielka ciężarówka. – Ok. godz. 6.30 kierujący audi z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas. Tam zderzył się z ciągnikiem siodłowym marki Volvo z naczepą. W wyniku zderzenia pasażer samochodu osobowego odniósł obrażenia, a ratownicy medyczni po udzieleniu pierwszej pomocy przewieźli go do szpitala. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Był trzeźwy – przekazała nam mł. asp. Wioletta Domagała z policji w Piasecznie.

Niestety, kierowca osobówki nie miał szans. Zmarł na miejscu, mimo prowadzonej reanimacji. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Droga będzie nieprzejezdna przez kilka najbliższych godzin.

Tego samego dnia doszło do innej tragedii. W Wólce Radzymińskiej pod Warszawą doszło do zderzenia trzech samochodów z wojskową ciężarówką, którą podróżowało 25 żołnierzy. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, niestety pomimo reanimacji jedna osoba zmarła. Bilans poszkodowanych może ulec zmianie. DW 631 jest całkowicie zablokowana.