PKP opublikowało dramatyczne nagranie. Pociąg zmiótł ciężarówkę z przejazdu

Wypadek, do którego doszło we wtorek (26 listopada) około godziny 12:35 w Nowej Suchej w powiecie sochaczewskim, to dramatyczny przykład tego, jak nieodpowiedzialne zachowania kierowców mogą prowadzić do niewyobrażalnych tragedii.

PKP opublikowało nagranie z monitoringu. Widać na nim, jak ciężarówka łamie zamykającą się rogatkę i wjeżdża na tory. Kilka sekund później rozpędzony pociąg PKP Intercity nie jest w stanie uniknąć zderzenia.

Pierwszy wagon wykoleił się, a w wyniku wypadku siedem osób zostało rannych. Na miejscu przez wiele godzin pracowała straż pożarna. Służby zabezpieczały teren i pomagały w ewakuacji 125 pasażerów, w tym pięciu członków obsługi pociągu.

PKP szacuje, że naprawa uszkodzonej infrastruktury i taboru wyniesie ponad 12 milionów złotych. Dodatkowo, jak podają kolejarze, kluczowa magistrala kolejowa była zablokowana przez wiele godzin, co doprowadziło do ponad 3500 minut opóźnień w ruchu pociągów i chaosu wśród podróżnych.

Władze zapowiedziały, że kierowca ciężarówki zostanie obciążony kosztami napraw i akcji ratunkowej. PKP apeluje do wszystkich kierowców, aby nie podejmowali ryzykownych decyzji na przejazdach kolejowych, bo stawką nieodpowiedzialnych zachowań może być życie wielu osób.