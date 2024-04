Alina Janowska pisała pamiętnik! Rodzina aktorki była zaskoczona. W dzienniku dosadne słowa o "moczymordzie" i dwóch ukochanych

Alina Janowska - aktorka - uczestniczka Powstania Warszawskiego - zmarła w 2017 r. w wieku 94 l. Po jej śmierci syn Michał Zabłocki znalazł w jej szufladzie zeszyt z zapiskami z czasów powstania warszawskiego. Teraz przekazał ten pamiętnik do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Janowska w 1944r. była łączniczką, ochotniczką w 8. kompanii batalionu „Kiliński” o pseudonimie „Alina” albo „Setka”. Ten ostatni pseudonim wziął się stąd, że powierzone zadania wykonywała ze stuprocentową skutecznością.

W dzienniku Aliny Janowskiej są opisy rozmów żołnierzami, alarmów bojowych, nocnego patrolu czy posiłków. - Poznajemy jej zaangażowanie w pracę powstańczą, ale też rozterki uczuciowe 21-letniej dziewczyny, zasygnalizowane na okładce dwoma złączonymi serduszkami – mówi wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin.

- Mama zakochała się w czasie powstania w swoim dowódcy. A do powstania szła zakochana w innym mężczyźnie. I poruszająco opisała tę trudną dla niej uczuciową sytuację. Dowódca zginął, więc ten dramat sam się dokonał – opowiada nam Michał Zabłocki. I on, i dyrektor Gawin zwracają uwagę też na inne charakterystyczne opisy. Na pierwszej stronie widnieją pseudonimy powstańców z kilkuwyrazowymi, lakonicznymi, ale czasem dosadnymi opisami. - To dziewczyna, która gdy kocha, to mocno, a gdy kogoś nie lubi, to równie mocno. I to widać w tych charakterystykach – zwraca uwagę Dariusz Gawin. „Gustaw”, to jej zdaniem „bardzo dobry człowiek, dowódca żaden”, inny powstaniec, to wprost „moczymorda, do niczego!”. A przy pseudonimie ukochanego „Różyca” widnieje: „najodważniejszy żołnierz…”.

Pamiętnik Aliny Janowskiej do końca czerwca 2024 r. można obejrzeć i „poczytać” na wystawie w Muzeum Powstania.

W materiale wideo o pamiętniku i samej Alinie Janowskiej opowiadają nam syn aktorki Michał Zabłocki i wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin

Alina Janowska pisała pamiętnik! Rodzina aktorki nie kryje zaskoczenia