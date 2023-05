Warszawa. Aneta i Adam zostawili w domu dzieci i list. Policja publikuje najnowsze zdjęcia

Ta wstrząsająca historia postawiła na nogi służby w Warszawie. Teraz sprawą zajmuje się też policja w Zakopanem. Tamtejsi funkcjonariusze ustalili, że zaginione małżeństwo widziane było w jednym ze schronisk. Z najnowszego komunikatu dowiadujemy się wielu szczegółów. - Mokotowscy policjanci poszukują zaginionych 44-letniej Anety Jagła oraz 49-letniego Adama Jagła. Zaginieni 21.05.2023 r. opuścili w sposób naturalny swoje miejsce zamieszkania, a następnie udali się w nieznanym kierunku. Małżeństwo z Warszawy widziane było 23 maja 2023 r. w jednym ze schronisk tatrzańskich – przekazali podhalańscy policjanci. Jak informuje portal wp.pl, chodzi o schronisko Murowaniec.

Para widziana była też na Słowacji. Jak donosi onet.pl, parę rozpoznał właściciel pensjonatu "Vasko" w słowackim Zdziarze. Zaginieni kontaktowali się z nim telefonicznie i spędzili noc w jego hostelu. - Do pensjonatu podeszli oni we wtorek około godz. 18 na piechotę. W ten dzień nie było mnie na miejscu, ale w obiekcie spała zaprzyjaźniona grupa turystów z Niemiec. To właśnie ich Polacy zapytali, czy mam wolne pokoje. Połączyliśmy się telefonicznie i zaproponowałem im nocleg, na który się zgodzili. Twierdzili, że są bardzo zmęczeni, bo całą drogę z Zakopanego przeszli pieszo - poinformował w rozmowie z Onetem właściciel pensjonatu. Następnego dnia zniknęli.

Do komunikatu policjanci załączyli najnowsze zdjęcia z monitoringu. Widać na nim, jak para wchodzi do budynku, prawdopodobnie górskiego schroniska. - Prosimy o pilny kontakt wszystkie osoby, które widziały osoby ze zdjęć – apeluje policja. Każda informacja może okazać się na wagę złota. Jeśli może pomóc w odnalezieniu zaginionego małżeństwa, nie czekaj. Zadzwoń pod numer +48 47 72 392 50 lub +48 47 72 392 52. Można też napisać maila na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl lub zgłosić się na numer alarmowy 112.