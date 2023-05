KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE

Tajemnicze zaginięcie małżeństwa. Szokujące szczegóły! Zostawili dzieciom list i wyszli z domu. Poszukuje ich cała stolica!

Wracamy do głośnego zaginięcia, którym ostatnimi dniami żyją warszawiacy. 44-letnia Aneta Jagła i 49-letni Adam Jagła wyszli ze swojego mieszkania. Zostawili w nim dwóch nastoletnich synów, do których nie wrócili. Jak udało się ustalić dziennikarzom „Onetu”, małżeństwo zostawiło list do dzieci, w którym napisało między innymi, że „życzą im powodzenia w życiu”.