Antek ma tylko 12 lat i walczy z rakiem. Potrzebna jest pomoc!

12-letni Antek Tomczak z Mazowsza walczy z rakiem. Diagnoza przyszła nieoczekiwanie. Pomóżmy mu pokonać nowotwór

Grał w piłkę, pływał, fascynował się muzyką rockową. Jeszcze niedawno Antek Tomczak (12 l.) był w pełni zdrowym chłopcem z głową pełną takich marzeń, jakie ma wiele dzieci w jego wieku. Dziś największym marzeniem Antka jest wygrana z chorobą, która zaatakowała go zupełnie nieoczekiwanie. Zaledwie we wrześniu tego roku 12-latka zaczęła boleć noga. Choć taki objaw może mieć wiele banalnych przyczyn, w tym wypadku diagnoza lekarska okazała się bardzo zła. "Pierwsze objawy choroby Antka, w postaci dolegliwości bólowych i opuchlizny nogi, pojawiły się we wrześniu 2023 roku. Chłopiec otrzymał diagnozę złośliwego nowotworu kości i chrząstki stawowej" - czytamy na stronie Fundacji Iskierka, której podopiecznym jest Antek. Obecnie 12-latek jest pacjentem Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, gdzie przechodzi chemioterapię. Czeka go operacja usunięcia guza i wstawienia endoprotezy oraz niezbędna rehabilitacja. Wszystko to wymaga ciągłych podróży i kupowania drogich leków. "Koszty związane z dojazdami do szpitala, wykupem leków, a wkrótce także z rehabilitacją, znacznie przewyższają możliwości finansowe rodziny" - pisze Iskierka. Jak pomóc?

Zbiórka pieniędzy na leczenie Antka Tomczaka. Jak pomóc choremu chłopcu? Oto sposoby

Antkowi Tomczakowi można pomóc poprzez wpłacanie pieniędzy na jego indywidualne subkonto oraz przekazywanie mu 1,5% podatku w okresie rozliczeniowym.Fundacja ISKIERKAWarszawa 00-544, ul. Wilcza 28/8ING Bank Śląski nr konta:08 1050 0099 6781 1000 1000 1317

Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:PL08 1050 0099 6781 1000 1000 1317BIC (SWIFT): INGBPLPW

1,5% KRS 0000248546cel szczegółowy: „Darowizna Antoni Tomczak“Kontakt do opiekunaIzabela Molenda, tel.: +48 600 812 046, email: [email protected]

