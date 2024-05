i Autor: Zaginieni, SHUTTERSTOCK Od roku poszukują 16-letniego Krzyśka Dymińskiego. Teraz zaśpiewają o zaginionych dzieciach. „Co roku 2000”

PRZERAŻAJĄCE STATYSTKI

Od roku poszukują 16-letniego Krzyśka Dymińskiego. Teraz zaśpiewają o zaginionych dzieciach. „Co roku 2000”

Statystyki publikowane przez policję przerażają. Co prawda, pomimo tego, że liczba zaginionych dzieci od 2000 roku spadła czterokrotnie, nadal mówimy o porażającej skali. Jednym z nastolatków, które nie wróciły do domów, jest 16-letni Krzysztof Dymiński. Jego rodzina poszukuje go od blisko roku. − Gdy znika dziecko, gubi się cała rodzina − napisała mama chłopaka.