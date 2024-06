Dariusz z Łosic walczy z wielkimi guzami. Rodzina: "Prosimy wszystkich o pomoc"

"Nasza rodzina przeżywa teraz najtrudniejsze chwile. Chciałabym podzielić się historią mojego brata i prosić Was o pomoc, która może uratować jego życie. Obiecałam sobie, jemu i jego córce, że zrobię wszystko, by zawalczyć o przyszłość naszej rodziny. Darek ma złośliwy nowotwór mózgu… Jestem przerażona, nasza mama umarła na raka w wieku 44 lat... Proszę, musimy uratować Darka! Mój brat ma dla kogo żyć, a my tak bardzo go kochamy!" - czytamy w opisie zbiórki.

Dariusz po diagnozie bezzwłocznie został przewieziony do Kliniki Neurochirurgii w Warszawie, gdzie przeprowadzono kraniotomię czołową lewostronną z częściowym usunięciem guza. W trakcie zabiegu doszło jednak do masywnego krwawienia śródoperacyjnego, wymagającego przetoczenia krwi. - Życie mojego brata zmieniło się diametralnie... Z człowieka zaradnego, żyjącego pełnią życia stał się osobą zdaną na innych, wymagającą pomocy nawet w codziennych czynnościach - napisała siostra pacjenta.

Link do zbiórki znaduje się tutaj.

Bliscy Dariusza szukali lekarzy, którzy podjęliby się operacji i spróbowali go ocalić. Doktor Libionka z kliniki w Kluczborku – wybitny neurochirurg – zakwalifikował chorego do operacji. - Brat musi znaleźć się w szpitalu już 30 czerwca! Oznacza to, że czasu mamy naprawdę mało! A do zebrania jest ogromna kwota… - czytamy dalej. Zabieg nie jest refundowany, a koszt operacji, leczenia oraz rehabilitacji wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Wszyscy chętni mogą wesprzeć Dariusza i jego rodzinę wpłącając dowolną kwotę na leczenie.

Link do zbiórki znaduje się tutaj.