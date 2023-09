Czy 16-letni Krzyś żyje i wróci do domu? Oni nie tracą nadziei

i Autor: Bosar/East News Czy poszukiwany 16-letni Krzysztof Dymiński żyje i wróci do domu? Oni nie tracą nadziei. „Bez was nie dalibyśmy rady”

JEGO MATKA ZABRAŁA GŁOS

Mija kolejny dzień poszukiwań zaginionego 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego. Nastolatek, pod koniec maja wyszedł z domu w Pogroszewie-Kolonii i zapadł się pod ziemię. Jego rodzina, przyjaciele nie poddają się i przeczesują każdy kąt i zakamarek. Wierzą w to, że chłopak żyje i wróci do domu. Nie tracą nadziei. − Dziękujemy wszystkim z całego serca. Bez was nie dalibyśmy rady – napisała matka chłopaka.