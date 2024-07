Atak nożownika w Lesie Bródnowskim. Szokujące ustalenia śledczych

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 22 lipca, około godz. 15. Doszło do sprzeczki między grupą nastolatków - dwóch 15-latków, 16-latek i 13-latka - oraz 25-letnim obywatelem Uzbekistanu. - 26-letni obcokrajowiec zaatakował dwóch 15-latków - przekazał mł. asp. Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Dzień po zdarzeniu KSP poinformowało o zatrzymaniu wszystkich obecnych na miejscu osób. Przed atakiem grupa dzieci miała dopuścić się na mężczyźnie przestępstwa.

"W związku z wczorajszym zdarzeniem w lesie przy ulicy Głębockiej 15, poza 25-letnim mężczyzną policjanci zatrzymali także inne 4 osoby obecne na miejscu w chwili zdarzenia. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że dopuściły się one przestępstwa na 25-latku" - przekazano w komunikacie.

Jeden z chłopców wciąż przebywa w szpitalu. W środę odbędą się przesłuchania

Jak przekazała kom. Paulina Onyszko, jeden z 15-latków wciąż jest hospitalizowany. Sprawa jest rozwojowa.

- Nie mówimy o konkretnej kwalifikacji czynu, bo zeznania są dopiero przyjmowane. Doszło do przepychanki między mężczyzną i osobami nieletnimi, w wyniku czego użył on noża - przekazała.

- W środę w godzinach przedpołudniowych prokuratura przeprowadzi swoje czynności, w zależności od tego, jakie materiały dowodowe policja zgromadzi. Wtedy prokurator podejmie decyzję, czy i jakie zarzuty postawi - potwierdził w rozmowie z "GW" Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Zwabili 25-latka do lasu?

Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 25-latek miał zostać zwabiony do Lasu Bródnowskiego przez 13-latkę, wtedy jej koledzy odebrali mu telefon i kluczyki do auta, przez co mężczyzna zaatakował ich nożem. Inna wersja mówi, że nożownik zgubił swoje rzeczy w trakcie ucieczki. Jak było naprawdę? Zostanie to ustalone w toku śledztwa.