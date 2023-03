Awantura na środku jezdni! Pieszy chciał zatrzymać BMW latarką

Do końca marca!

Kłótnia drogowa z udziałem wymachującego latarką 50-latka i 19-letniego kierowcy BMW zakończyła się interwencją policji. W powiecie żuromińskim 50-latek zauważył, że po okolicy jeździ BMW i uznał, że jazda ta jest zdecydowanie zbyt szybka. Z jakichś powodów postanowił wziąć sprawy we własne ręce i to w nietypowy sposób. "Według relacji poszkodowanego, przez miejscowość Konopaty miało przejeżdżać z nadmierną prędkości bmw. Poirytowany zachowaniem kierowcy 50-latek postanowił osobiście zainterweniować i zwrócić mu uwagę. Wszedł na drogę i przy użyciu latarki chciał zatrzymać samochód" - informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żurominie asp. Tomasz Łopiński, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Efekt tego wszystkiego był taki, że 19-letni kierowca BMW bezskutecznie próbował wyminąć krewkiego 50-latka stojącego na środku drogi, ale nie udało mu się to i lekko potrącił mężczyznę, a potem odjechał.

50-latek z latarką kontra 19-latek w BMW. Kto dostał mandat?

"Po wymianie zdań postanowił ominąć 50-latka, co niestety mu się nie udało i doszło do potrącenia. Pieszy trafił do szpitala, z którego został wypisany po jednym dniu" – opowiadał policjant. Na szczęście nic poważnego się nie stało, 50-latek miał uraz nadgarstka i otarcia naskórka twarzy. Koniec końców policjanci wlepili mandaty... obu uczestnikom zajścia. "Pieszy ukarany został mandatem za utrudnianie ruchu, natomiast kierujący bmw - za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym" - relacjonuje policjant. Kierowca BMW był trzeźwy.

