Awaria na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie (9.02.2026)

Komunikat dotyczący utrudnień na Trasie Łazienkowskiej powodowanych awarią przed mostem urzędnicy opublikowali w mediach społecznościowych ok. godz. 16:30. Jak wynika z wpisu na profilu Infoulice Warszawa, "tuż przed Wałem Miedzeszyńskim w stronę Śródmieścia doszło do awarii studzienki".

Pas w tym kierunku został zamknięty, a kierowcy mogą ominąć miejsce prac naprawczych prowadzonych przez drogowców pasem prowadzącym na Pragę. Tym samym dla kierujących w kierunki Pragi dostępny jest jeden pas.

Uwaga na utrudnienia i korki w Warszawie (9.02.2026)

Jak wspomnieliśmy, aby nie utknąć w korku, kierowcy - jeśli to możliwe - powinni wybrać inną trasę. Utrudnienia są niestety spore. Z informacji o natężeniu ruchu publikowanych w Google Maps (stan na godz. 18:00) wynika, że zator w stronę Pragi ciągnie się już od Alei Niepodległości. W przeciwnym kierunku ruch jest spowolniony, jednak skala utrudnień nie jest aż tak duża.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają prace naprawcze. Może to jednak zająć nawet kilka godzin.

Awaria ciepłownicza w Warszawie (4.02.2026) - zobacz zdjęcia:

12

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie