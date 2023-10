Bardzo chciał kupić e-papierosa. Dodał sobie aż 8 lat!

Tragedia pod Mińskiem Mazowieckim. Chłopiec szedł do szkoły, zmiótł go samochód. Nie żyje 14-latek

Warszawa, Żoliborz. Uczeń sfałszował legitymację szkolną

Dużo nastolatków chce być traktowanych jak dorośli, mimo że ani wiek, ani zachowanie na to nie pozwala. Zazwyczaj do szybkiej dorosłości ciągnie ich dostępność do używek zakazanych dla nieletnich.

Na Żoliborzu w poniedziałek, 16 października, około godziny 9:30 wspólny patrol szkolny straży miejskiej i policji kontrolował teren bazaru przy ulicy Słowackiego. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na młodego chłopaka, którego wygląd wskazywał, że najprawdopodobniej mógł być nieletni, a w związku z tym powinien o tej porze znajdować się w szkole. Patrol postanowił wylegitymować nastolatka.

Chłopak okazał legitymację szkoły podstawowej. Funkcjonariusze, sprawdzając dane na niej zapisane, zwrócili uwagę, że przerobiono dwie cyfry - jedną w numerze PESEL, drugą w roku urodzenia. Wynika z tego, że 15-latek dodał sobie aż 8 lat.

- Nie zastanowił go fakt, że 23-latek (jak wynikałoby z dokumentu) powinien już dawno skończyć szkołę podstawową. Funkcjonariuszom to fałszerstwo nie umknęło. Nieletni wyjaśnił, że podrobił legitymację, by kupić e-papierosa. Ujętego amatora przedwczesnej dorosłości przewieziono do pobliskiej komendy rejonowej - poinformowała straż miejska.