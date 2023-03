Będą kary za zapomniane bagaże w metrze! Nawet 500 złotych grzywny

500-złotowa grzywna za pozostawienie bagażu w metrze. Radni biorą się za zapominalskich, przez którą metro przerywa kursowanie

"Utrudnienia w kursowaniu metra w wyniku zdarzenia na stacji Rondo ONZ. Trwa uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej, przepraszamy za utrudnienia". Taki komunikat pojawił się na stronie warszawskiego metra zaledwie wczoraj, 9 marca. Przez to, że ktoś zapomniał swojego bagażu, przez dwie godziny linia metra M2 nie działała. Ale niestety, w takich przypadkach ewakuacja ludzi i zamknięcie stacji są konieczne. Bo może to nie zwyczajna zguba, a prawdziwa bomba podłożona przez jakiegoś zamachowca? Teraz radni wymyślili nowy sposób na zapominalskich. Za zostawianie bagaży w metrze będzie grozić całkiem wysoka kara finansowa. Radni, którzy głosowali za nową uchwałą w czwartek, byli jednomyślni. Wszyscy spośród 52 głosujących byli za tym, by za pozostawienie bagażu w metrze groziła grzywna w wysokości do 500 złotych.

"Policja odstępuje od karania sprawców określonych zachowań powołując się na fakt, że nie są one wprost wymienione w przepisach"

Z wnioskiem o nowelizację tych przepisów zwrócił się Zarząd Transportu Miejskiego, zmęczony wiecznie powtarzającymi się i uciążliwymi sytuacjami z pozostawianym w metrze bagażem. "Potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach porządkowych wynika z doświadczeń służb Metra Warszawskiego, które zwracają uwagę na to, że Policja odstępuje od karania sprawców określonych zachowań powołując się na fakt, że nie są one wprost wymienione w przepisach" - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Zmiany w przepisach wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Rada Miasta @warszawa zajmie się propozycją zmian przepisów porządkowych w komunikacji. A w nich https://t.co/xhv1ySBPDD. zakaz pozostawiania bagażu bez opieki. To byłoby podstawą dla @Policja_KSP do wyciągania konsekwencji wobec sprawców paraliżu w metrzehttps://t.co/OUd88UvLSN pic.twitter.com/LmV7n6N6IC— Witold Urbanowicz (@WitoldUrbanowic) March 9, 2023

