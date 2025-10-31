Będą polować na "cmentarne hieny". Noktowizory, nocne dyżury i kontrole od piątku

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, co wiąże się ze zwiększonym ruchem i zagrożeniami na cmentarzach.

Straż Miejska w Warszawie uruchamia akcje "Hiena" i "Znicz", aby zapobiegać kradzieżom, dewastacjom oraz dbać o bezpieczeństwo ruchu.

Patrole z noktowizorami będą czuwać dzień i noc, aby zapewnić spokój na nekropoliach.

Dzień Wszystkich Świętych 2025

1 listopada obchodzimy jedno z najważniejszych świąt w polskim kościele katolickim, a mianowicie dzień Wszystkich Świętych. Właśnie wtedy Polacy udają się na cmentarze i wspominają bliskie osoby, które odeszły. To moment zadumy i spotkania z najbliższymi, więc spora część społeczeństwa nie myśli wówczas o bezpieczeństwie. W związku z tym kolejny rok z rzędu straż miejska w stolicy postanowiła zadbać o mieszkańców Warszawy, organizując akcje prewencyjne "Hiena" oraz "Znicz".

Wzmożone kontrole wokół nekropolii. Ruszają akcje "Hiena" i "Znicz"

Straż Miejska m.st. Warszawy ponownie uruchamia dwie duże akcje prewencyjne:

"Hiena", ukierunkowaną na zapobieganie kradzieżom i dewastacjom na cmentarzach oraz ich

ukierunkowaną na zapobieganie kradzieżom i dewastacjom na cmentarzach oraz ich "Znicz", skupiającą się na bezpieczeństwie ruchu pieszego i kołowego w rejonach nekropolii.

Patrole rozpoczną służbę na wczesnym etapie świątecznego okresu, obejmując godziny wieczorne i nocne z wykorzystaniem m.in. urządzeń do obserwacji w warunkach ograniczonej widoczności. Funkcjonariusze będą obecni przy bramach nekropolii, w ciągach komunikacyjnych prowadzących do cmentarzy, a także w rejonach parkingów i stoisk handlowych.

Tłok przy nekropoliach, zmieniona organizacja ruchu i stoiska handlowe zwiększają liczbę sytuacji, w których może dojść do utraty mienia lub zagubienia. Działania "Hiena" i "Znicz" mają nie tylko za zadanie reagować na incydenty, ale przede wszystkim im zapobiegać, a dzięki temu każda wizyta przy grobach może być spokojniejsza.