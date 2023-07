Będą strzelać do dzików! Trzaskowski: taką decyzję podjąłem

Warszawa. Będą strzelać do dzików

Podczas środowej konferencji prasowej (12 lipca), związanej z zakończeniem remontu zabytkowej leśniczówki przy ul. Rydzowej w Lesie Kabackim, prezydent Warszawy przekazał, że podjął dramatyczną decyzję.

- Z bardzo ciężkim sercem podjąłem decyzję o tym, żeby dokonać bardzo ograniczonego odstrzału i odłowienia dzików - powiedział prezydent Warszawy.

Wyjaśnił, że w ostatnich miesiącach sytuacja w Warszawie była bardzo trudna. Rafał Trzaskowski podkreślił, że w ubiegłym roku wpłynęło 2,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących występowania dzików na terenie miasta, a tylko pierwszych sześciu miesiącach tego roku było już 3 tysiące takich zgłoszeń!

- W zeszłym roku tę decyzję wstrzymałem. Sytuacja jest bardzo trudna. W sąsiednich gminach strzela się do dzików. My byliśmy wyjątkiem, ale również powiedziałem jasno, że zdam się na opinie ekspertów. Ci jasno powiedzieli, że po prostu jeżeli chcemy dbać o bezpieczeństwo warszawiaków, że taka decyzja musi zostać podjęta. Taką decyzję podjąłem - powiedział Rafał Trzaskowski dodając, że ma nadzieję, że będzie to decyzja wyjątkowa, bo miasto stara się sobie radzić z problemem dzików na inne sposoby.

Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców Warszawy

Prezydent Warszawy podczas środowej konferencji podziękował strażnikom, którzy starali się te dziki odstraszać i karmić w lasach, żeby nie musiały wędrować do miasta. Rafał Trzaskowski zaapelował również do wszystkich mieszkańców stolicy, by nie dokarmiać dzików, ponieważ to może powodować niebezpieczne sytuacje.