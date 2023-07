Wiceburmistrz Pragi-Południe i naczelnik z ratusza z zarzutami korupcyjnymi. CBA zdradza szczegóły śledztwa

Sekta ks. Łukasza. "Masowali i przytulali się do niego". Sześć lat horroru w "domu bożym"

Afera w Warszawie. Wiceburmistrz Pragi-Południe i naczelnik z ratusza zatrzymani

We wtorek rano (11 lipca) funkcjonariusze CBA weszli do urzędu Dzielnicy Praga-Południe oraz Urzędu Dzielnicy Rembertów. Zatrzymane zostały cztery osoby, w tym wiceburmistrz dzielnicy Praga-Południe Adama C. oraz naczelnik wydziału architektury i budownictwa Jacek G.

- Zgromadzony materiał dowodowy świadczy o tym, że zatrzymany Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe obiecał udzielić, a następnie udzielił drugiemu z zatrzymanych urzędników obiecanej korzyści osobistej w postaci zatrudnienia na stanowisku naczelnika wydziału. Podstawą udzielenia korzyści miało być wydanie przez urzędnika decyzji administracyjnej na budowę inwestycji deweloperskiej w Rembertowie, korzystnej dla nieformalnie zarządzanej przez Adama C. spółki. Zatrzymany miał także zataić informację o prowadzeniu tej działalności gospodarczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że w sposób faktyczny nadzorował i prowadził spółkę, która uzyskała pozwolenie na budowę inwestycji - wyjaśnił dr Robert Sosik z wydziału prasowego CBA.

Oprócz dzielnicowych urzędników w sprawie zatrzymanych zostało również dwóch przedsiębiorców, którzy pośredniczyli w sprawach związanych z przestępczym procederem. - Jeden z nich pełnił funkcję prezesa spółki, którą faktycznie zarządzał i kontrolował Adam C. Kolejny przedsiębiorca wystawiał puste faktury na rzecz spółki zarządzanej przez urzędnika. Dokumenty nie odzwierciedlały zdarzeń gospodarczych i służyły do wyłudzenia należności publicznoprawnej - przekazał dr Robert Sosik.

Wiceburmistrz Pragi-Południe z zarzutami!

Zatrzymani urzędnicy z Pragi-Południe zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszeli zarzuty. - Zastępca burmistrza usłyszał m.in. zarzut obietnicy udzielenia, a następnie udzielenia innemu urzędnikowi korzyści osobistej w zamian za naruszenie przez niego przepisów prawa w celu uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w zakresie pozwolenia na budowę, ale także zarzuty posłużenia się nierzetelną fakturą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przekroczenia uprawnień. Drugi z zatrzymanych urzędników, pełniący funkcję naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga Południe, który w zamian za zatrudnienie na tym stanowisku wydał decyzję administracyjną z naruszeniem prawa, usłyszał zarzuty korupcyjne – poinformował dr Robert Sosik. Z kolei dwaj zatrzymani przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz korupcyjne.

Jak zaznacza CBA, sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Tymczasem radni PiS domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy, a aktywiści z Miasto Jest Nasze wzywają burmistrza dzielnicy do podania się dymisji.