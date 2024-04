Pilotażowy program marszałka zakłada uruchomienie dziesięciu linii autobusowych w miejscach występowania „białych plam”, czyli obszarów wykluczenia komunikacyjnego na Mazowszu. Są to głównie trzy regiony, w których przejazdy będą odbywały się na następujących trasach:

• Region Północno - Wschodni;

Sokołów Podlaski – Kostki– Dybów – Kosów Lacki– Treblinka - Małkinia Górna Ceranów - Kosów Lacki- Treblinka – Małkinia Górna Węgrów – Liw – Grębków – Trzebucza – Milew – Mroczki – Kałuszyn – Mrozy Liw – Grębków – Gałki – Sionna – Mingosy – Kotuń

• Region Południowo – Zachodni;

Skrzyńsko - Przysucha – Chlewiska – Szydłowiec Przytyk – Domaniów – Potkana – Wieniawa Omięcin – Zaborowie – Łaziska – Orońsko – Helenów – Ruda Wielka

• Region Północno -Zachodni;

Żuromin – Poniatowo – Lutocin – Łukomie – Babiec Piaseczny – Sierpc Żuromin – Chamsk – Sadłowo – Bieżuń – Rościszewo – Sierpc Żuromin – Zielona – Kuczbork – Lipowiec Kościelny – Turza – Mława

Prywatne firmy rezygnują z przewozów

Władze Mazowsza alarmują, że prywatni przewoźnicy coraz częściej zawieszają swoje kursy na nierentownych liniach. Jeździ nimi mało osób i dla tych firm jest to nieopłacalne. - To bardzo niepokojące zjawisko oznacza, że część mieszkańców najmniejszych miejscowości może mieć problemy z dotarciem do innych, większych miejscowości - komentuje rzeczniczka marszałka województwa, Marta Milewska.

Analiza białych plam

Urzędnicy zlecili opracowanie analizy tzw. białych plam komunikacyjnych. - Pokazała ona, że największy problem jest na trzech obszarach Mazowsza. Dlatego marszałek i zarząd województwa zdecydowali, aby właśnie w tych miejscach przeprowadzić pilotaż, czyli uruchomić połączenia autobusowe, które skomunikują miejscowości z trasą pociągów Kolei Mazowieckich - dodała rzeczniczka.

Trwają prace nad dokumentacją

Przewozy autobusowe w ramach komunikacji poprzecznej mają przede wszystkim umożliwić mieszkańcom tych regionów dojazd do kolei oraz poprawić dostępność do większych ośrodków. Planowane relacje zostały wybrane wspólnie z lokalnymi samorządami.

- W tej chwili trwają prace nad dokumentacją przetargową. Przetarg ogłosimy w najbliższych tygodniach. Mamy nadzieję, że uda nam się szybko wyłonić operatorów tych linii - przyznaje Marta Milewska.

Pilotaż ma trwać rok. Częstotliwość połączeń wyniesie od 4 do 8 dziennie.