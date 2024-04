Warszawa marzeniem spacerowiczów? Stolica podbija międzynarodowy ranking

GDZIE NA SPACER?

Warszawa marzeniem spacerowiczów z całego świata? Stolica podbija międzynarodowy ranking. Na samym szczycie!

plis | alig 19:04

Ranking miast przyjaznych do spacerów opublikowany przez serwis internetowy Compare The Market przyniósł wielką dumę stolicy Polski. Warszawa zajęła trzecie miejsce, wyprzedzając takie europejskie perły jak Helsinki czy Paryż. To wynik, który nikogo nie zdziwił! Warszawa to miasto pełne urokliwych zakątków, które zapraszają na długie i przyjemne przechadzki. Gdzie warto się udać?