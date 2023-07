Wielkie święto Starówki. Przez trzy dni warszawiacy będa świętować 70. urodziny Starego Miasta. Jakie atrakcje?

W piątek 21 lipca warszawiacy rozpoczną wspólne świętowanie 70. urodzin Starówki. To pierwsze tak huczne wspólne świętowanie rocznicy odbudowy Rynku Starego Miasta! I wiekopomny moment, bo wokół święta udało się zebrać aż 30 instytucji (w tym jedyna zagraniczną – Instytut Słowacki) które na Starówce działają a które w te dni otworzą za darmo swoje drzwi i pokażą ciekawostki.

Biesiadny stół czeka na gości na Rynku Starego Miasta

- Starówka potrzebuje impulsu do odbudowania świadomości wśród mieszkańców, że warto tu zaglądać, że to nie to tylko miejsce dla turystów. Oferta tego miejsca jest niezwykła, warto spędzać tu czas, pobyć turystą we własnym mieście – zachęca wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra. Przed Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta stanął już wielki biesiadny stół, przy którym od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca odbywać się będzie część zaplanowanych wydarzeń, m.in. toast urodzinowy, który wzniesie z mieszkańcami prezydent Warszawy i sąsiedzkie śniadanie.

30 instytucji połączyło siły na urodziny Starówki

22 lipca 1953 roku oddano do użytku Rynek Starego Miasta wraz z częścią staromiejskich ulic. Chociaż prace rekonstrukcyjne trwały przez kolejne dziesięciolecia, ta data stanowi symboliczne zwieńczenie pierwszego etapu odbudowy nie tylko Starego Miasta, lecz także całej Warszawy. Ważna miejska rocznica staje się punktem wyjścia do wspólnego celebrowania historii Warszawy oraz świętowania tego, jak wygląda dzielnica dziś. Dyrektor Muzeum Warszawy Karolina Ziębińska-Lewandowska zwraca uwagę, że do organizacji tego trzydniowego święta udało się skrzyknąć aż 30 instytucji ze Śródmieścia, które w te dni pokażą warszawiakom co mają najlepszego. - Przy tej okazji padła propozycja, by to nieformalne zrzeszenie nosił uroczą nazwę KIS – Koalicja Inicjatyw Staromiejskich. A może w przyszłości coś dobrego jeszcze wyniknie – ocenia dyrektor Muzeum Warszawy.

Wielkie Święto Starówki! Trzy dni atrakcji w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Specjalny koncert Maseckiego na rynku

21 lipca w piątek w ramach święta można m.in. posłuchać wykładu o odbudowie Starówki, stworzyć akwarelowe pocztówki czy zbudować makietę placu Zamkowego. To także dzień wernisaży – wszystkie otwarte tego dnia wystawy będzie można oglądać także w sobotę, niektóre również w niedzielę. Wieczorem z kamienic na Rynku rozlegnie się Koncert Otwartych Okien, a po nim szlagiery do tańca zagrają Nicponie, których na Rynek Starego Miasta zaprosił burmistrz Śródmieścia. Miłośnicy nowoczesnych dźwięków będą mieć wyjątkową okazję, by zamienić bruk Rynku Starego Miasta w parkiet podczas silent disco.

Sobota 22 lipca to główny dzień obchodów. W ciągu dnia będą trwać gry miejskie, spacery i warsztaty, będzie można zajrzeć do kamienicy Fukierowskiej czy do pracowni artystycznych pod opieką stołecznego konserwatora zabytków, a także obejrzeć wystawy m.in. w Galerii Prześwit, Staromiejskim Domu Kultury i Muzeum Warszawy czy w jedynej zagranicznej instytucji Instytucie Słowackim. A wieczorem prezydent Warszawy wzniesie toast z mieszkańcami.

Sobota zakończy się jazzowo i filmowo. W ramach festiwalu Jazz na Starówce Big Band Marcina Maseckiego wykona specjalnie przygotowaną Suitę Jubileuszową, a dzień zwieńczy pokaz filmu „Warszawa nie zapomni” – złożonego z fragmentów kronik filmowych, ukazujących stolicę przed II wojną światową, zniszczona i odbudowywaną.

Dni Starówki w niedzielę: Spacery, gry i zwiedzanie zakamarków

Niedziela - to dzień odkrywania Starego Miasta. Na wielu wykładach i spacerach Starówka odsłoni swoje tajemnice i niedostępne na co dzień zakamarki, jak zamknięte podwórka czy piwnice.

W niedzielę w muzeum przy ul. Kanonia 20/22 będzie można wirtualnie w grze wcielić się w agenta Jacka Stronga (Ryszarda Kuklińskiego) z momentu, kiedy aparatem ukrytym w zapalniczce fotografował tajne plany czy obejrzeć oryginalne mapy - zachęca Filip Frąckowiak, szef Muzeum Zimnej Wojny,

- W czasie Dni Starówki w oryginalnych XVI-wiecznych wnętrzach parteru kamienicy przy Krzywym Kole można będzie zobaczyć oryginalne dokumenty z odbudowy stolicy i odbudowy kolumny Zygmunta. To unikalna okazja, kiedy wystawiamy aż tyle dokumentów! - zapowiada Magdalena Wiercińska, dyr. Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

- Mam nadzieję, że to będzie najpiękniejsze święto Starówki jakie do tej pory się odbyło. A tej energii i atmosfery wspólnoty wystarczy na kolejne 70 lat! Zapraszam do świętowania! - konkluduje wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Pełny program 70. Urodzin Starówki znajduje się na stronie: urodzinystarowki.pl.