Trzaskowski robi to w każde święta! To jego specjalność. Oto łasuchy z warszawskiego ratusza

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na pytanie jakie jest jego ulubione ciasto świąteczne, odpowiada krótko i zdecydowanie: - Śledź! I to jest jego specialite de la maison, niezależnie od tego jakie święta się szykują. Rafał Trzaskowski własnoręcznie na każde odświętne rodzinne spotkanie przygotowuje śledzia. Nie je słodyczy, a więc nie ma co liczyć, że wśród preferowanych dań znajdzie się babka, sernik czy mazurek. Na czele ulubionych dań świątecznych prezydenta Warszawy jest oczywiście żurek i śledzie w śmietanie. Podaje nawet przepis Czytelnikom „Super Expressu”.

Śledź a la Rafał Trzaskowski. Przepis:

Śledź, cebula, najlepiej czosnkowa, musi być sparzona. Do śmietany prezydent dodaje ostrą musztardę i koperek i pokrojone w kostkę jabłka. Ważne! - muszą być piekielnie twarde a więc na przykład Ligole.

Za co Michał Olszewski da się pokroić?

Fakt, że Trzaskowski słodyczy nie jada, jednak nie oznacza, że w zarządzie miasta w ratuszu nie ma łasuchów!

- Dam się pokroić za bezę z kremem kawowym – zdradza wiceprezydent Michał Olszewski. Jego ulubiona słodkość - to ciekawe ciasto o nazwie dacquoise (dakłas). Do najtańszych nie należy – zawiera daktyle i orzechy pecan. Jest też pracochłonne, bo beza musi się suszyć w piekarniku co najmniej 6 godzin.

- A co do przygotowania posiłków, to ja raczej robię słone niż słodkie – dodaje wiceprezydent Olszewski

Renata Kaznowska: ciasto to incydent

- W moim domu ciasta występują incydentalnie. Mazurków nie lubię - za słodkie. Jeśli już, to na święta robię szarlotkę, którą podaję z lodami waniliowymi i babkę cytrynową. Ciasta zawsze piekę sama, staram się nie używać cukru czego cukiernia mi nie zagwarantuje – opowiada wiceprezydent Renata Kaznowska.

Amatorzy szarlotki w ratuszu

Jak się okazuje, amatorów szarlotki wśród zastępców prezydenta jest więcej. Aldona Machnowska-Góra od ponad 20 lat jest weganką, więc: - Robimy na święta ciasta wegańskie. Wegańska szarlotka będzie i wegańskie czekoladowe, tu autorką będzie córka. Uwielbiam też mazurka kaimakowego, bez względu na to kto robi – śmieje się wiceprezydentka.

Ugruntowany pogląd na świąteczne ciasto ma też wiceprezydent Tomasz Bratek. - Na święta babka, a niezależnie od świąt bezkonkurencyjna jest szarlotka mamusi – zachwala „Super Expressowi” wypieki rodzicielki.

A rzeczniczka ratusza Monika Beuth stawia na sernik z czekoladową kratką, z rodzynkami.

Smacznego i Wesołych Świąt!

