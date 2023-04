Wielkanocne życzenia z Warszawy popłyną w świat z nowego placu

To już tyle lat!

W sobotę na pustawym zazwyczaj zbiegu Chmielnej, Brackiej i Szpitalnej pojawią się namioty i stoiska w ramach pikniku pod hasłem „Warszawska Wielkanoc”. Władze Warszawy postanowiły w tej formie promować ekologię. Uczestników na placu Pięciu Rogów przywitają zatem kolorowe zajączki wykonane z eko tworzywa. Punktem kulminacyjnym będzie wspólne malowanie wielkiej pisanki oraz strojenie starosłowiańskim zwyczajem - “gaików”.

Świąteczne życzenia z Warszawy mają w tym roku płynąć w świat z pl. Pięciu Rogów!

- Uczestnicy spotkania Wielkanocnego będą mieli okazję wcielić się w rolę pozujących oraz fotografujących, dzięki ściance z wielkanocnymi motywami. Na placu pojawi się kolorowa instalacja ze świątecznymi akcentami, która pozwoli na twórcze tworzenie relacji na media społecznościowe – informuje rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

Pięć namiotów świątecznych na placu Pięciu Rogów

W pięciu namiotach odbędą się warsztaty związane z tradycją Wielkanocy (co pół godziny od godz. 10 do 14:30) podczas których warszawiacy – mali i duzi - przygotują plecionki wielkanocne i wiosenne gaiki - czyli gałązki strojone papierowymi ozdobami. To jedna z zapomnianych słowiańskich tradycji Wielkiej Nocy. Święto znane jest także w Ukrainie pod nazwą Haiwlki – a można się spodziewać, że w sobotę także mieszkający w Warszawie Ukraińcy zechcą poczuć atmosferę świąt w centrum miasta.

Dodatkową atrakcja mają być słodkie nagrody, które będzie można wygrać kręcąc “kołem wielkanocnej wiedzy” i odpowiadając na pytania o obrzędy i tradycje Świąt Wielkiej Nocy.

A wszystko w sobotę - 8 kwietnia 2023 w godz. 10-15 na placu Pięciu Rogów