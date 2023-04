i Autor: Paweł Dąbrowski

Autom wstęp wzbroniony

Wielkanoc w Warszawie. Świąteczny deptak powraca na Krakowskie Przedmieście!

Świetna wiadomość dla wszystkich turystów i spacerowiczów – na Wielkanoc powraca deptak na Trakcie Królewskim. I to nie tylko na jeden świąteczny weekend! Od soboty, 8 kwietnia, przez trzy kolejne weekendy odcinek od ul. Świętokrzyskiej do Miodowej będzie zmieniał się w promenadę. To oznacza również zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy będą jeździły objazdami.