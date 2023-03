Trzaskowski z herbatką na Bielanach. Był u seniorów, przedszkolaków i przedsiębiorców. Za miesiąc otworzy nowy szpital

Prezydent przyjechał w piątek (10 marca) na Bielany metrem. Wysiadł na Starych Bielanach, kupił duży kubek herbaty w kawiarni „Czytelnia” i tak z nią chodził do kolejnych miejsc. Zajrzał do jadłodzielni, położył w szafce jedzenie i nie powstrzymał się od złośliwości na temat ostatniej dyskusji o stekach i robakach: - Dużo ostatnio mówi się o żywności. Niektórzy sieją propagandę albo robią głupkowate zdjęcia ze stekami w drogich restauracjach. A można się zdrowo odżywiać, nie marnować jedzenia i pomagać potrzebującym np. w jadłodzielni. Ja wybieram tę drugą opcję - stwierdził.

Spotkał się z przedsiębiorcami w Bielańskim Integratorze przy al. Zjednoczenia, odwiedził maluchy z Przedszkola „Sowy Mądrej Głowy”. Zajrzał do szpitala Bielańskiego. Nowe skrzydło placówki budowane za prawie 200 mln zł jest obecnie jest meblowane. - Szpital Bielański to największy miejski szpital na 660 łóżek i 21 oddziałów. W dwa lata powstał nowy, 5-pietrowy budynek, który pomieści oddziały psychiatrii, rehabilitacji oraz intensywnej terapii, 10 sal operacyjnych i laboratoria – wyliczył prezydent odwiedzając nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego. Za kilka tygodni otwarcie i przyjęcie pierwszych pacjentów.

Na wieczornym spotkaniu z mieszkańcami Rafał Trzaskowski został zarzucony pytaniami o smród wokół Radiowa, kanalizację w Wólce Węglowej czy zagospodarowanie rejonu ul. Broniewskiego i Piasków. Sporo kontrowersji wzbudziły projekty wprowadzenia strefy Tempo 30 i zakazu wjazdu dla starych diesli. - Skąd się wzięła idea Tempo 30? To strategia rządu PiS. W Warszawie nie ma na razie żadnej decyzji w tej sprawie, są konsultacje, będą rozmowy w dzielnicach. Na wylotowych drogach z Warszawy będzie nadal 70 km/h, na drogach przelotowych przez dzielnice – 50 km/h, a ruch uspokojony będzie na większości mniejszych ulic. To samo dotyczy zakazu dla starych diesli. Strategia rządowa mówi o wyrzuceniu starych samochodów ze wszystkich miast powyżej 100 tys. mieszkańców! A my proponujemy wdrażanie sukcesywne do 2032 roku. Żeby było jasne, że nie opłaca się kupować starych diesli – odpowiadał prezydent Trzaskowski mieszkańcom.

– Sukcesywnie prowadzimy, w kolejnych dzielnicach, konsultacje na temat Płatnych Stref Parkowania Niestrzeżonego – mamy konkretny plan dla całego miasta, bo to rozwiązanie się sprawdza. Mogę obiecać, że Bielany w tym planie się znajdą – zapowiedział też prezydent Trzaskowski.