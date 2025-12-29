Bez petard w sylwestra. Radni i pracownicy zoo apelują do warszawiaków: "Przyjaciele nie strzelają!"

Zbliża się sylwester, a wraz z nim tradycja fajerwerków, która dla zwierząt oznacza festiwal strachu.

Radni Warszawy i pracownicy ZOO apelują o rezygnację z głośnej pirotechniki, podkreślając, że "przyjaciele nie strzelają".

Dowiedz się, jak możesz pomóc zwierzętom w sylwestra.

Huczny sylwester. Chwila radości dla ludzi, trauma dla zwierząt

Dla wielu sylwester to synonim szampańskiej zabawy i widowiskowych fajerwerków, które rozświetlają niebo o północy. Jednak to, co dla nas jest spektaklem, dla zwierząt - zarówno tych domowych, dzikich, jak i mieszkańców ogrodów zoologicznych czy schronisk - jest prawdziwą gehenną. Huk i błyski wywołują u nich panikę, dezorientację i olbrzymi stres, który może prowadzić do ucieczek, zawałów serca, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Jak podkreśla Warszawskie ZOO, zwierzęta mają znacznie bardziej wyostrzone zmysły, zwłaszcza słuch, dlatego eksplozje petard i fajerwerków docierają do nich ze zdwojoną siłą, wywołując przerażenie i poczucie zagrożenia.

W obliczu zbliżającej się nocy sylwestrowej, radni Warszawy oraz pracownicy Warszawskiego ZOO ponawiają swój apel o powstrzymanie się od używania materiałów pirotechnicznych. Renata Niewitecka, radna m.st. Warszawy i przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, jasno komunikuje: „Mamy do was apel: nie strzelaj w sylwestra. Dla nas to jest kilkuminutowa zabawa. Dla nich - wielogodzinna trauma. Najlepszą i największą petardą będzie pomoc dla schroniska. Pamiętaj: przyjaciele nie strzelają!”. Ten mocny przekaz ma na celu uświadomienie, że odpowiedzialne świętowanie to takie, które nie przysparza cierpienia innym istotom.

Warszawa stawia na empatię

Władze Warszawy już od 2018 roku konsekwentnie rezygnują z miejskich pokazów fajerwerków, zastępując je pokazami świetlnymi. Decyzja ta, podjęta przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, była odpowiedzią na liczne apele organizacji prozwierzęcych i mieszkańców, którzy od lat zwracali uwagę na negatywny wpływ huku na zwierzęta. Mimo to, prywatne inicjatywy wciąż generują ogromny hałas, docierający nawet do najbardziej wrażliwych miejsc, takich jak Warszawskie ZOO. Pracownicy, choć starają się zapewnić zwierzętom możliwie najbardziej komfortowe warunki w zamkniętych pawilonach, przyznają, że huk nocy sylwestrowej i tak dociera do ich wyostrzonych zmysłów. Co roku zdarza się, że fajerwerki są odpalane w bliskim sąsiedztwie ogrodu zoologicznego, co potęguje lęk i dezorientację zwierząt.

Apel o rezygnację z głośnej pirotechniki dotyczy nie tylko mieszkańców stolicy, ale wszystkich, którzy planują sylwestrowe świętowanie. Warszawskie ZOO podkreśla, że „to nie jest „jedna noc w roku”, tylko wielogodzinny hałas, który zwierzęta odbierają jako zagrożenie, a jego skutki mogą być odczuwalne jeszcze długo po sylwestrze”. W trosce o dobrostan zwierząt, zachęca się do wyboru cichszych form celebrowania Nowego Roku, takich jak zimne ognie czy wspomniane już pokazy laserowe.

Jak pomóc zwierzętom w sylwestra? Ważne numery alarmowe

W przypadku, gdy zwierzęta ulegną panice i uciekną, kluczowa jest szybka reakcja. W Warszawie można zgłaszać zagubione lub ranne zwierzęta do Ekopatrolu Straży Miejskiej, dzwoniąc pod numer 986. Ekopatrol, jako specjalistyczna jednostka Straży Miejskiej, niesie pomoc zwierzętom w trudnych sytuacjach, przekazując je do odpowiednich placówek, takich jak Schronisko Na Paluchu, ośrodek CITES czy Ptasi Azyl przy Warszawskim ZOO. Dodatkowo, wszelkie informacje i zgłoszenia dotyczące problemów miejskich, w tym również te związane ze zwierzętami, można kierować do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, dostępnego przez całą dobę.