Szokujący finał interwencji! Roznegliżowany mężczyzna pobił na ulicy dwie osoby. Zmarł w szpitalu

Na ul. Grójeckiej w Warszawie roznegliżowany mężczyzna zniszczył samochód i pobił dwie osoby. Jak przekazała policja, był pod wpływem narkotyków i mundurowi musieli użyć siły. Po przewiezieniu go do szpitala i podaniu leków, zmarł. Co się stało? Sprawę bada prokuratura.