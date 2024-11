Biegły o zachowaniu Łukasza Ż. "To zimna psychopatyczna postawa"

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej

Łukasz Ż. siedział za kierownicą samochodu, który na Trasie Łazienkowskiej wjechał w tył auta rodziny z Grochowa. Rafał P. († 37 l.) zginął na miejscu, a ówczesna dziewczyna sprawcy Paulina K. (20 l.) w stanie krytycznym trafiła do szpitala. 26-latek nie miał żadnych skrupułów, by uciec z miejsca wypadku i zostawić ją na pewną śmierć.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie Łukasz Ż. wsiadł za kierownicę samochodu po wypiciu ośmiu kieliszków wódki. Na pięć sekund przed zderzeniem wcisnął "gaz do dechy", osiągając zawrotną prędkość 226 km/h.

Uciekł do Niemiec i tam został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po dwóch miesiącach śledczy doczekali się ekstradycji do Polski. W piątek (15 listopada) został doprowadzony i przesłuchany przez prokuraturę. To nie była ani długa, ani przyjemna rozmowa. Łukasz Ż. odmówił złożenia wyjaśnień i przekomarzał się ze śledczymi. "Weź pan się zwijaj z tą kamerą!" – rzucił do nagrywającego go policjanta.

Jego butna postawa budzi wątpliwości co do tego, czy w ogóle odczuwa skruchę po doprowadzeniu do śmierci ojca rodziny i okaleczeniu swojej wybranki serca.

"To może być głęboko zaburzona osobowość, wyjściowo, na poziomie kształtowania się osobowości. Jak do tego dołącza alkohol, narkotyki, środki odurzające, to taka osoba kompletnie traci krytycyzm i wgląd w siebie. Cechuje ją kompletny brak empatii, brak poczucia winy, brak uczuciowości wyższej" - powiedział w rozmowie z "Faktem" psycholog i biegły sądowy Czesław Michalczyk. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Łukasz Ż. doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty

Psycholog o Łukaszu Ż.: "Zimna psychopatyczna postawa"

Biegły wskazał, że osoby prawidłowo funkcjonujące uczą się na błędach i robią wszystko, by nie powtórzyć złego zachowania i uniknąć kolejnej kary. Bogata kartoteka Łukasza Ż. nie wskazuje na to, by w którymkolwiek momencie chciał zmienić swoje zachowanie.

"Osoba zaburzona kompletnie nie uczy się na podstawie własnych doświadczeń, wcześniej zastosowanych kar, czuje się kompletnie bezkarna. Nie przestrzega nawet minimalnych zasad społecznych. I gdy będzie miała możliwość, to znów wsiądzie za kierownicę, niezależnie od stanu trzeźwości, a następstwa tego mogą być tragiczne. To nie jest mechanizm wyparcia, zaprzeczenia. To zimna psychopatyczna postawa" - dodał Michalczyk.

Jak postępować z takimi przypadkami? Ekspert nadmienił, że niewiele da się zrobić. Zasugerował, że zamiast podejmować bezskuteczne próby zmiany zachowania u osób niereformowalnych i odbierać im prawo jazdy, może warto zastanowić się nad tym, komu w ogóle je wydać: "Nie wszyscy powinny je móc uzyskać".