Kolejny pirat drogowy złapany! Najpierw BMW po A1, teraz volkswagenem po S8!

Rajd pirata drogowego po S8. Jechał 201 km/h!

Szaleńcza jazda kierowcy VW wstrząsnęła okolicznymi miejscowościami, jak i nie całym Mazowszem! 201 km/h na drodze S8 to nie tylko ryzyko, to prawdziwa tragedia w oczekiwaniu! Ostrowscy policjanci z Grupy SPEED zatrzymali 56-letniego łamacza przepisów z Wołomina i ukarali go mandatem 2500 zł oraz 15 punktami karnymi.

− Niestety większość kierowców zapomina, że żadne auto nie uchroni kierowcy przed śmiercią, jeżeli będzie jechał z nadmierną prędkością. Wówczas wystarczy jeden nieostrożny ruch kierownicą lub nagłe hamowanie poprzedzającego auta i nieszczęście gotowe kończące się trwałym kalectwem albo śmiercią. W związku z tym apelujemy do kierowców o jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby każda podróż autem kończyła się szczęśliwym powrotem do domu − przekazała asp. Marzena Laczkowska z policji.