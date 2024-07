Bohaterscy strażacy weszli w ogień, żeby ratować kota. Mieszkańcy mieli łzy w oczach

WSZYSCY GO DOBRZE ZNALI

Około południa do strażaków zaczęli dzwonić mieszkańcy Ursusa. Z rozmowy wynikało, że płonie mieszkanie w jednym z bloków. Z relacji świadków, do których dotarli dziennikarze RMF Fm wynika, że cała klatka schodowa była już w gęstym dymie. Strażacy po paru minutach byli na miejscu. Wbiegli na 5. piętro. Drzwi był zamknięte, więc od razu je wyważyli.

W czasie akcji ratunkowej zobaczyli, że w płonącym lokalu jest przerażony kot. Od razu ruszyli mu na pomoc. Wynieśli zwierzę z płonącego mieszkania. Na chodniku przystąpili do ratowania czteronoga.

Ratownicy od razu podali mu tlen i zatroszczyli się, żeby wrócił do życia. Udało się i pupil powoli wróci do zdrowia. - To było niesamowite, jak zorganizowani i zdecydowani byli strażacy. Ich praca budzi ogromny szacunek. Nie tylko ugasili pożar, ale z wielkim poświęceniem zajęli się też ratowaniem kota – relacjonowała w rozmowie ze stacją jedna z mieszkanek.

