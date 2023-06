Bójka o psią kupę. Dyskusja zakończyła się złamanym nosem!

i Autor: Super Express, SHUTTERSTOCK Bójka o psią kupę! Spokojna dyskusja zakończona awanturą i pobiciem

JAK TAK MOŻNA?

Cztery osoby wzięły udział w awanturze, do której doszło wieczorem we wtorek, 20 czerwca. Mieszkanka osiedla przy ul. Łowickiej wyszła na spacer z psem. Gdy zwierzę załatwiło swoje potrzeby, nie posprzątała po nim. Na to zareagowała przechodząca kobieta. Na miejsce przybiegli partnerzy kobiet. Mieszkańcy od słów przeszli do rękoczynów. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala ze złamanym nosem.