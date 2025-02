Brutalne zabójstwo pod Węgrowem. Sprawca użył siekiery, a ciało wrzucił do studni. Wstrząsające ustalenia

Legendarny zespół muzyczny po 10 latach wraca do Warszawy. Ceny biletów przyprawiają o zawrót głowy

Co dalej z najsłynniejszym wieżowcem w Polsce? MSWiA każe zbadać bezpieczeństwo hotelu

Karambol na S8 pod Piastowem. Dwie osoby poszkodowane. Wiemy, co się stało

Węgrów. Ciało zaginionego mężczyzny znalezione w studni

Zgłoszenie o zaginięciu 74-letniego mężczyzny wpłynęło w środę 5 stycznia. Zaledwie dwa dni później jego ciało zostało znalezione w studzience na opuszczonej posesji w gminie Wierzbno pod Węgrowem.

Dzień później policja zatrzymała 70-latka - znajomego zmarłego mężczyzny.

- Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. W najbliższych godzinach będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe - przekazała asp. Monika Księżopolska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Archiwum X po 24 latach rozwiązało sprawę morderstwa dwóch nastolatek. Co stało się z Anną K. i Martą Sz.? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Doszło do morderstwa. Sprawca użył siekiery

Prokuratura nie ma żadnych wątpliwości. 74-latek został brutalnie zamordowany.

- Na ciele pokrzywdzonego stwierdzono liczne rany cięte i ranę rąbaną szyi - przekazała Krystyna Gołąbek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. - Poczynione w sprawie ustalenia pozwoliły na zatrzymanie 70 - letniego Edwarda S., któremu prokurator przedstawił zarzut dokonania w dniu 5 lutego 2025 r. w Strupiechowie, gmina Wierzbno, zbrodni zabójstwa Stanisława W. - dodaje. Podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.

Edward W. przyznał się do zabójstwa. Tego dnia spotkał się ze Stanisławem pod sklepem, skąd poszli do mieszkania 70-latka. Podczas libacji alkoholowej doszło do awantury i W. zadał koledze kilka ciosów siekierą. Zwłoki przewiózł na opuszczoną działkę i porzucił w studni.