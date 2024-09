Brutalny atak na kobietę. 17-latek zadawał ciosy nożyczkami w głowę. Szokujący powód

"W powyższej sprawie zostało wszczęte, przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku, postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa, gdzie prokurator, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a 17- latek trafił do aresztu na 3 miesiące" - przekazał mł. asp Patryk Domarecki.