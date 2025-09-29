Brutalny atak w metrze w Warszawie. Tłuczkiem kuchennym zaatakował pasażera

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-29 13:33

Wstrząsające sceny rozegrały się w warszawskim metrze. Pijany 32-latek zaatakował 35-letniego mężczyznę tłuczkiem kuchennym. Sprawca został zatrzymany przez policję, a poszkodowany trafił do szpitala. Bandycie grozi nawet 30 lat za kratami!

Brutalny atak w metrze w Warszawie. Tłuczkiem kuchennym zaatakował pasażera

i

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Pijany napastnik z tłuczkiem w metrze. Grozi mu nawet 30 lat więzienia

W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 28 na 29 września) patrole z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI zostały wysłane do interwencji w rejonie Dworca Wileńskiego w Warszawie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku na 35-letniego mężczyznę. Według relacji pokrzywdzonego został on zaatakowany przez przypadkowo poznanego 32-latka. Mężczyzna miał kilkukrotnie uderzyć go tłuczkiem kuchennym w głowę, a następnie zabrać mu zegarek.

Rysopis sprawcy szybko trafił drogą radiową do patroli pełniących służbę w okolicy. Policjanci z Pragi Północ, prowadząc nocne działania, zauważyli podejrzanego na ul. Targowej. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany.

Z udziałem w rozboju powiązali go także funkcjonariusze z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Służby odnalazły porzucony zegarek należący do ofiary − 32-latek próbował w ten sposób zatrzeć ślady i uniknąć odpowiedzialności. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a w pobliżu zabezpieczono tłuczek kuchenny, którym posłużył się napastnik.

Pokrzywdzony z obrażeniami głowy trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej i przyjęto od niego zeznania. Ze względu na odniesione urazy mężczyzna musiał pozostać pod opieką lekarzy. – Zaatakowany 35-latek trafił do szpitala. Tam wyjaśnił, że poznany przypadkowo 32-latek kilka razy uderzył go tłuczkiem w głowę. W wyniku tej napaści stracił zegarek. Ze względu na doznane urazy, pozostał w szpitalu – potwierdziła nadkom. Paulina Onyszko z praskiej policji.

32-latek został przewieziony do komendy przy ul. Jagiellońskiej, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że był wcześniej karany za inne przestępstwa. Kiedy wytrzeźwiał, policjanci doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Prokurator przedstawił mu zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Sąd, po zapoznaniu się ze sprawą, zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztu. Za rozbój w warunkach recydywy 32-latkowi grozi kara nawet do 30 lat pozbawienia wolności.

Super Express Google News
Areszt za usiłowanie rozbojów z użyciem noża w Opolu
Sonda
Czy kary za dokonanie rozboju powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DWORZEC WILEŃSKI
ROZBÓJ