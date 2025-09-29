Brutalny atak w metrze w Warszawie. Tłuczkiem kuchennym zaatakował pasażera

Pijany napastnik z tłuczkiem w metrze. Grozi mu nawet 30 lat więzienia

W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 28 na 29 września) patrole z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI zostały wysłane do interwencji w rejonie Dworca Wileńskiego w Warszawie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku na 35-letniego mężczyznę. Według relacji pokrzywdzonego został on zaatakowany przez przypadkowo poznanego 32-latka. Mężczyzna miał kilkukrotnie uderzyć go tłuczkiem kuchennym w głowę, a następnie zabrać mu zegarek.

Rysopis sprawcy szybko trafił drogą radiową do patroli pełniących służbę w okolicy. Policjanci z Pragi Północ, prowadząc nocne działania, zauważyli podejrzanego na ul. Targowej. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany.

Z udziałem w rozboju powiązali go także funkcjonariusze z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Służby odnalazły porzucony zegarek należący do ofiary − 32-latek próbował w ten sposób zatrzeć ślady i uniknąć odpowiedzialności. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a w pobliżu zabezpieczono tłuczek kuchenny, którym posłużył się napastnik.

Pokrzywdzony z obrażeniami głowy trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej i przyjęto od niego zeznania. Ze względu na odniesione urazy mężczyzna musiał pozostać pod opieką lekarzy. – Zaatakowany 35-latek trafił do szpitala. Tam wyjaśnił, że poznany przypadkowo 32-latek kilka razy uderzył go tłuczkiem w głowę. W wyniku tej napaści stracił zegarek. Ze względu na doznane urazy, pozostał w szpitalu – potwierdziła nadkom. Paulina Onyszko z praskiej policji.

32-latek został przewieziony do komendy przy ul. Jagiellońskiej, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że był wcześniej karany za inne przestępstwa. Kiedy wytrzeźwiał, policjanci doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Prokurator przedstawił mu zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Sąd, po zapoznaniu się ze sprawą, zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztu. Za rozbój w warunkach recydywy 32-latkowi grozi kara nawet do 30 lat pozbawienia wolności.

Areszt za usiłowanie rozbojów z użyciem noża w Opolu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.