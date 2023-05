Był poszukiwany przez 14 lat. Wpadł, bo… przeszedł na czerwonym

Szokujący incydent w Otwocku

Mężczyzna ukrywał się od 2009 roku. Miał do odbycia karę roku pozbawienia wolności, ale mimo wydawanych za nim przez Sąd Rejonowy w Otwocku listów gończych przez 14 lat był nieuchwytny.

To zmieniło się z początkiem maja. 46-latka zatrzymali czujni i doświadczeni policjanci z otwockiej komendy. Mężczyzna, który do tej pory wodził za nos wymiar sprawiedliwości, wpadł, bo… przeszedł przez pasy na czerwonym świetle!

- Mężczyzna na widok policyjnego patrolu znacznie przyśpieszył kroku, a nawet przeszedł przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Reakcja funkcjonariuszy była natychmiastowa. Policjanci dogonili i wylegitymowali podejrzanie zachowującego się mężczyznę - przekazała mł. asp. Paulina Harabin z policji w Otwocku.

Po 14 latach wpadł w ręce policji

Podczas legitymowania, 46-latek robił wszystko, by prawda o nim nie wyszła na jaw. - Próbował uniknąć odpowiedzialności, wprowadzając w błąd mundurowych, co do swej tożsamości. Doświadczeni policjanci od razu pouczyli mężczyznę, że za wprowadzanie ich w błąd lub nieokazanie posiadanego dokumentu popełnia on kolejne wykroczenie - poinformowała mł. asp. Harabin.

Wtedy też mężczyzna podał swoje prawdziwe dane, a policjanci odkryli, że od 14 lat był on poszukiwany przez otwocki sąd. 46-latek został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego.