Był poszukiwany trzema listami gończymi. Wpadł, bo… pomylił radiowóz z taksówką!

Takiego obrotu sprawy zapewne nie spodziewali się ani policjanci, ani 41-letni mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego. W poniedziałkowy poranek (27 marca) funkcjonariusze legionowskiej patrolówki zauważyli na przystanku autobusowym mężczyznę, który wyglądem przypominał osobę poszukiwaną. 41-latek widząc podjeżdżający radiowóz, uznał, że jest to taksówka, którą zamawiał, i próbował wsiąść do pojazdu! - Gapowicz szybko zorientował się, że wsiadł do niewłaściwego auta, gdyż podczas legitymowania dwukrotnie wprowadzał funkcjonariuszy w błąd na temat swoich danych osobowych - przekazała podkom. Agata Halicka z legionowskiej policji.

Gapowicz był poszukiwany

Po przewiezieniu 41-letniego gapowicza do komendy w Legionowie szybko wyszło na jaw, że mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego jest poszukiwany trzema listami gończymi na blisko rok pozbawienia wolności!

Zanim jednak mężczyzna trafił za kratki, został ukarany mandatem karnym za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy co do swoich danych osobowych.