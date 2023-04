i Autor: Shutterstock Koszmar pod Grodziskiem Mazowieckim. Dziewczynka wpadła do studni! Ojciec rzucił się na ratunek

Pilne!

Dramatyczny wypadek w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim. 6-letnia dziewczynka wpadła do głębokiej studni! Do wstrząsającego wypadku doszło w niedzielę, 2 kwietnia. Na ratunek małemu dziecku rzucił się jej ojciec. Na miejsce pilnie ruszyły wezwane służby ratunkowe: straż pożarna i pogotowie. Dziecko trafiło do szpitala.