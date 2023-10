Był poszukiwany za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Wpadł pod Warszawą

Szyby zaczęły pękać! Cała elewacja Muzeum Polin do wymiany

Poszukiwany wpadł pod Warszawą

Policjanci z Woli namierzyli mężczyznę poszukiwanego nakazem doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności. - 36-latek był poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Opolu w związku z przynależnością do zorganizowanej grupy przestępczej oraz organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Policjanci ustalili również, że mężczyzna może posiadać w mieszkaniu nielegalnie broń palną w postaci pistoletu gazowego - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Mundurowi zatrzymali 36-latka w mieszkaniu w podwarszawskiej miejscowości. Zabezpieczyli również pistolet gazowy wraz z magazynkiem oraz pieniądze w różnych banknotach i obcej walucie.

36-latek z kolejnymi zarzutami

Po zgromadzeniu materiału dowodowego 36-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola zarzut nielegalnego posiadania broni palnej, za co grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Bezpośrednio z przesłuchania mężczyzna trafił do zakładu karnego w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary więzienia.

