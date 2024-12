Byliśmy w gabinecie „Misia”. To tu Stanisław Tym grał prezesa Ryszarda Ochódzkiego

Byliśmy w gabinecie prezesa Ochódzkiego z „Misia”. Czuć tam ducha Barei

„Łubu dubu, Łubu dubu niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam!” – scenę śpiewającego do szafy trenera Wacława Jarząbka pamiętają wszyscy. Niewiele osób jednak wie, że była ona kręcona na warszawskim Grochowie. Pokój prezesa istnieje do dziś, a znajduje się w budynku administracyjnym stadionu „Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23.

Stadion przeszedł niedawno gruntowną przebudowę. Korytarz prowadzący do gabinetu szefa fikcyjnego klubu „Tęcza” też jest odnowiony. Jednak po otwarciu drzwi ze złotą tabliczką z naisem „prezes” wszystko się zmienia. Wchodząc do wewnątrz, ma się wrażenie, że wkraczamy do innego świata. Jest zabytkowa szafa, w której kryje się oryginalny filmowy magnetofon. Są puchary, fotel i biurko prezesa. Wszystko tak, jak na planie filmowym.

Gabinetem zajmuje się Centrum Promocji Kultury urzędu dzielnicy Praga-Południe. Z pokoju już nikt nie korzysta, jest traktowany niemal jak małe muzeum. Na co dzień pieczę nad miejscem trzyma kierownik stadionu „Podskarbińska”, Tadeusz Samul. Zapytaliśmy go o to, jak pracuje się obok tak kultowego miejsca. – To coś więcej, niż zwykłe filmowe eksponaty. Tutaj można wejść, wszystkiego dotknąć i poczuć ducha prezesa Ochódzkiego – opowiada nam gospodarz miejsca.

Czy czuć tu dalej ducha Barei? – To zależy, co pan ma na myśli (śmiech). Dobre fluidy panów Barei i Tyma z pewnością tu krążą i czuć to przebywając w tych murach. A absurdy? Właściwie ich nie ma. A jeśli się jakieś pojawiają, to staramy się je wyeliminować.

Czyli nikt już do szafy nie śpiewa? – I tu się pan zdziwi. Właściwie wszyscy śpiewają! Każda z osób zwiedzających obowiązkowo musi odśpiewać słynną kwestię trenera II klasy Jarząbka – mówi Smul.

Jak przekonuje nasz rozmówca, filmowa atmosfera udzieliła się kilku ekipom filmowym. Kręcono tu zdjęcia do filmu „Bad Boys” Patryka Vegi, czy serialu „39 i pół”. Często przychodzą tu absolwenci filmówki, żeby kręcić swoje prace dyplomowe.

Co ciekawe, pokój prezesa jest dostępny do zwiedzania. Z takiej okazji można skozystać podczas Nocy Muzeów.