Chaos na kolei w Warszawie. Awaria paraliżuje ruch pociągów – co się dzieje?

Od samego rana pasażerowie stołecznej kolei muszą mierzyć się z poważnymi utrudnieniami. Awaria urządzeń sterowania ruchem pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia sparaliżowała ruch pociągów SKM linii S1 i S2 oraz pociągów KM. Jak informuje PKP, część pociągów może być kierowana przez stację Warszawa Centralna, co powoduje dodatkowe opóźnienia i zmiany w rozkładzie jazdy.

W związku z zaistniałą sytuacją, od godziny 6:55 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1. i 2. strefie WTP. Oznacza to, że pasażerowie z biletami Kolei Mazowieckich mogą korzystać z komunikacji miejskiej ZTM i odwrotnie, co ma na celu ułatwienie podróży w trudnych warunkach.

