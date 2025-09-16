Chaos na kolei w Warszawie. Awaria paraliżuje ruch pociągów – co się dzieje?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-16 8:48

Poważna awaria na warszawskiej kolei spowodowała we wtorek (16 września) ogromne utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S2 oraz pociągów Kolei Mazowieckich. Część składów jest kierowana przez stację Warszawa Centralna. Niektóre pociągi są opóźnione nawet o 30 minut.

SKM

i

Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS SKM

Od samego rana pasażerowie stołecznej kolei muszą mierzyć się z poważnymi utrudnieniami. Awaria urządzeń sterowania ruchem pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia sparaliżowała ruch pociągów SKM linii S1 i S2 oraz pociągów KM. Jak informuje PKP, część pociągów może być kierowana przez stację Warszawa Centralna, co powoduje dodatkowe opóźnienia i zmiany w rozkładzie jazdy.

W związku z zaistniałą sytuacją, od godziny 6:55 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1. i 2. strefie WTP. Oznacza to, że pasażerowie z biletami Kolei Mazowieckich mogą korzystać z komunikacji miejskiej ZTM i odwrotnie, co ma na celu ułatwienie podróży w trudnych warunkach.

SKM WARSZAWA
KOLEJE MAZOWIECKIE